В городе Балаково сгоревший памятник архитектуры продают за 4,3 миллиона рублей

В Балакове на аукцион выставлен памятник архитектуры «Дом купца Горкина».

Строение является объектом культурного наследия регионального значения. Лот опубликован на государственной информационной системе «Торги».

Начальная стоимость исторического особняка составляет 4 млн 296 тыс. рублей. Здание продается в рамках прогнозного плана приватизации государственного имущества. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 13 июля.

Согласно описанию лота, общая площадь нежилого здания составляет 316,5 кв. м, а годом постройки указан 1914-й. При этом данные открытых источников указывают, что дом мог быть возведен еще во второй половине XIX века. Объект расположен по адресу: улица Ленина, 35.

«Дом купца Горкина» имеет богатую историю: после 1917 года в нем проживали городской военком Николай Захаров и его брат Сергей, который, по некоторым данным, был близко знаком с легендарным Василием Чапаевым. В советское время в особняке размещались различные учреждения, включая поликлинику, кожно-венерологический диспансер и уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН. В последние годы здание пустовало и пришло в упадок. Весной 2024 года памятник архитектуры дважды горел.

С 2022 года на объект действует охранное обязательство, что накладывает на будущего собственника юридическую ответственность за его содержание и обязует поддерживать памятник в надлежащем состоянии.

Напомним, это не первая попытка реализовать данный объект. В мае 2025 года власти планировали продать здание за 2,9 млн рублей, однако тогда покупателей найти не удалось. Причины снижения интереса к лоту в прошлый раз не уточняются.

Ольга Сергеева