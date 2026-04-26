В канун Дня Победы в соцсетях Саратова стартовала патриотическая акция «Улицы героев»

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» объявило о старте патриотической акции, посвящённой героям, чьими именами названы улицы в Саратове и области.

Как рассказали в реготделении, участникам предлагают выбрать улицу, названную в честь героя Великой Отечественной войны, труженика тыла или выдающегося земляка, снять короткое видео и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте» с хэштегами #УлицыГероев64 и #Регион64Помнит.

Трое победителей, чьи ролики наберут больше всего лайков в общем голосовании, получат ценные призы.

График акции:

Приём заявок — с 24 апреля по 4 мая 2026 года.

Голосование — с 5 по 9 мая 2026 года.

Итоги подведут 10 мая.

Ольга Сергеева