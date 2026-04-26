На мосту Саратов – Энгельс нашли аварийно-опасные для автомобилистов дефекты конструкции

Дефекты на волжском мосту у Пристанного огородили бетонными блоками. Ремонт пройдет в 2026 году

В региональном минтрансе прокомментировали ситуацию с ограничениями движения на мосту через Волгу в районе села Пристанное.

Как пояснили в ведомстве, сам переход находится в федеральном подчинении — в ведении ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское». По итогам обследования дорожники выявили на некоторых участках моста дефекты конструкции, которые создают угрозу для безопасности автомобилистов.

В настоящее время проблемные места уже огорожены бетонными блоками. Капитальный ремонт деформационных швов на мостовом переходе запланирован на 2026 год. До этого времени водителей просят учитывать временные ограничения и соблюдать осторожность.

