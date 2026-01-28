В комитет Саратовской областной думы по образованию и культуре добавили нового депутата

В саратовском облпарламенте произошли кадровые перестановки в двух комиссиях.

На заседании 28 января депутаты Саратовской областной думы утвердили изменения в составе профильного комитета и мандатной комиссии.

Артём Чеботарёв, ранее покинувший фракцию «Справедливая Россия — За Правду» и саму партию, вошёл в состав комитета по образованию и культуре.

Также обновлён состав мандатной комиссии. Вместо депутата Марии Усовой в неё назначен заместитель председателя областной думы Сергей Овсянников.

Ольга Сергеева