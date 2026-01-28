Мария Усова: Приняты поправки в бюджет области на текущий год

На состоявшемся сегодня заседании Саратовской областной Думы приняты поправки в бюджет области на текущий год.

Они включают распределение привлеченных в регион благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина средств на продолжение ранее инициированных им депутатских проектов по строительству новых парков и скверов, приведению в порядок территорий школ и детских садов, ремонту дорог и строительству новых транспортных развязок.

Поддержаны законы, которые сделают доступнее получение мер социальной поддержки многодетным семьям. Это возможность оформления компенсации за обучение детей в ссузах области уже после окончания учёбы, а также упрощённая процедура получения удостоверения многодетной семьи.

Продолжаем уделять внимание нашим защитникам Отечества. Герои России, отражавшие вооруженное вторжение на территорию нашей страны, вооруженные провокации на Государственной границе, благодаря принятому закону смогут получить в Саратовской области земельные участки.

Также ветераны СВО смогут получить поддержку в рамках социального контракта на открытие собственного дела.