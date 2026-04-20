В Консерватории прозвучит концерт «В гостях у духовых инструментов»

В Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 24 апреля состоится концерт «В гостях у духовых инструментов». Начало в 18:00.

В программе вечера — произведения отечественных и зарубежных композиторов, которые исполнят студенты классов флейты и кларнета.

Флейтовую школу представят ученицы Наталии Петровны Туренковой: С. Борзунова, Т. Купреева, П. Дмитриева, П. Гурьянова, В. Теняева, М. Соловьёва, А. Тишкина, Е. Королёва, С. Некрушец и М. Огородникова.

На кларнете выступят студенты класса Анны Александровны Косенко: В. Шандин, В. Курмышов, Д. Гумбатов, Р. Гудошников, К. Фролов, В. Куранов, И. Галанов, Р. Рябченко, а также Чень Чжихэ, Ли Сюаньюй, Гу Цзиньи и Джож Ин.

Аккомпанировать молодым музыкантам будут концертмейстеры Артем Ломов, Оксана Захаркина и Анастасия Таланова.

Перед началом концерта с вступительным словом к зрителям обратится Наталия Туренкова, которая также выступит в роли ведущей вечера.

Ольга Сергеева