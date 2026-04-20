Жители посëлков в Саратовской области соорудили мост

Жители посëлков в Саратовской области нашли, чем занять себя в выходные и установили мост между речкой.

Теперь мост проходит через речку на Корсачьей горе, между посёлками Юбилейный и Новосоколовогорский. Стало известно, что переправа появилась благодаря средствам спонсора и пожертвованиям самих жителей. Созданием конструкций занимается мастер Фëдор с многолетним опытом плотницкого дела.

Мост устанавливали в два этапа. Во время первого готовили место для установки, вторым стало само возведение.

