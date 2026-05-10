В Красноармейске разыскивают пожилого мужчину в темно-синей футболке и штанах с лампасами

58-летний Василий Артамонов пропал в Красноармейске после празднования Дня Победы.

Волонтеры и полиция Красноармейска бьют тревогу — уже больше суток нет связи с местным жителем. Мужчина перестал выходить отвечать на звонки после того, как его в последний раз видели 9 мая.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю футболку, спортивные штаны такого же цвета с серо-зелеными лампасами и черные кроссовки.

Всех, кто видел Василия или знает, где он может находиться, просят немедленно сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на номер 112.

