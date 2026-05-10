Мэр Саратова поручил следить за чистотой новой остановки у Ильинской площади

Глава Саратова Игорь Молчанов проверил ход работ на улице Чапаева у Ильинской площади.

Здесь при поддержке региона ведётся благоустройство: озеленение и уборка ларьков.

Демонтированы два торговых павильона на остановке, которые мешали обзору и пассажирам. Участок — важный пересадочный узел с несколькими маршрутами, где тысячи горожан ждут транспорт. С учётом высокой нагрузки установили современный остановочный павильон.

Молчанов поручил следить за чистотой и проработать установку электронного табло. Освобождённое место озеленят: сделают гидропосев газона, высадят цветы и кустарники. Также рассматривается система автополива.

Ольга Сергеева