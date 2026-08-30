В Краснокутском районе вестлужба остановила «Газель» с 86 нелегальными баранами

В Саратовской области пресечена попытка нелегального вывоза 86 овец в Нижний Новгород.

27 августа в Краснокутском районе сотрудники полиции и ветслужбы задержали «ГАЗель» с 86 головами мелкого рогатого скота, следовавшую из села Лепехинка. Животные перевозились без ветдокументов, маркировки и учёта.

Владелец стада установлен, овцы возвращены ему для оформления и карантина. Материалы переданы в Россельхознадзор. Ситуацию взял на контроль глава регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

Ольга Сергеева