В Красном Куте у саратовца изъяли 178 граммов конопли

В ходе оперативно-профилактического мероприятия #Мак2025 сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области обнаружили и изъяли крупную партию запрещённых веществ в Красном Куте.

Оперативники провели обыск в частном доме на улице Пролетарской, где проживает 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В ходе осмотра было найдено и изъято наркотическое средство растительного происхождения – марихуану общим весом 178,1 грамма.

Подозреваемый пояснил, что собрал коноплю самостоятельно для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.