Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин отмечает день рождения

Сегодня, 18 августа, депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин празднует свой 46-й день рождения. Он является членом фракции СРЗП, заместителем председателя комитета по делам ветеранов и основателем Медиахолдинга «Ветеранские вести».

Калинин – ветеран боевых действий, прошедший командировки на Северный Кавказ. Он активно поддерживает российских военнослужащих, направляя гуманитарную помощь, включая дроны, медикаменты и продовольствие в зону СВО.

Депутат также занимается патриотическим воспитанием молодежи и увековечиванием памяти погибших воинов. Он оказывает поддержку ветеранам и участникам СВО, а также их семьям.

Калинин имеет награды от Президента России, Министерства обороны РФ, СКР, Росгвардии и других ведомств.