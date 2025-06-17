В Краснопартизанском районе досрочно завершили ремонт сельских дорог

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Новости Саратова
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В рамках губернаторской программы Саратовской области отремонтировано 152 из 292 км сельских дорог (52% годового плана). Полностью выполнены работы в Краснопартизанском районе:

  • с. Корнеевка (ул. Школьная);
  • п. Чистопольский (ул. Шахтерская);
  • п. Петровский (ул. Восточная);
  • с. Милорадовка (ул. Чапаевская).

Прогресс в других районах:

  • Ивантеевский: 10 из 12 объектов (90%);
  • Советский: 4 из 6 объектов (90%);
  • Аркадакский: 6 из 9 объектов.

Финансирование:

  • На Краснопартизанский район выделено 8,2 млн рублей;
  • Общий бюджет программы на 2025 год — 1,4 млрд рублей.

Качество работ контролируется лабораторией Дирекции транспорта. Всего в этом году планируется отремонтировать 791 участок дорог в сельских населённых пунктах.