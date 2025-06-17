В Краснопартизанском районе досрочно завершили ремонт сельских дорог

В рамках губернаторской программы Саратовской области отремонтировано 152 из 292 км сельских дорог (52% годового плана). Полностью выполнены работы в Краснопартизанском районе:

с. Корнеевка (ул. Школьная);

п. Чистопольский (ул. Шахтерская);

п. Петровский (ул. Восточная);

с. Милорадовка (ул. Чапаевская).

Прогресс в других районах:

Ивантеевский: 10 из 12 объектов (90%);

10 из 12 объектов (90%); Советский: 4 из 6 объектов (90%);

4 из 6 объектов (90%); Аркадакский: 6 из 9 объектов.

Финансирование:

На Краснопартизанский район выделено 8,2 млн рублей;

Общий бюджет программы на 2025 год — 1,4 млрд рублей.

Качество работ контролируется лабораторией Дирекции транспорта. Всего в этом году планируется отремонтировать 791 участок дорог в сельских населённых пунктах.