В крещенских купаниях приняли участие более 3 тысяч саратовцев

В Саратовской области прошли традиционные крещенские купания, обошлось без происшествий.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Для омовений в праздничную ночь на 19 января по всему региону было организовано 39 специальных купелей. По данным на утро, в них уже совершили погружение более 3200 человек.

На всех площадках дежурили свыше 400 специалистов экстренных служб — спасателей, медиков и полиции, что позволило обеспечить полную безопасность мероприятия.

Крещенские омовения продолжатся в течение всего дня 19 января. Спасатели призывают жителей избегать необорудованных мест у воды, а в случае необходимости немедленно звонить по единому номеру 112.

Ольга Сергеева