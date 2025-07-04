В «Кристалле» установили новое холодильное оборудование для льда

В саратовском ЛДС «Кристалл» завершился монтаж современных холодильно-компрессорных установок с пусконаладкой. Модернизация арены, поддержанная губернатором Романом Бусаргиным, включает также новую систему водоподготовки. Это улучшит качество льда и позволит проводить тренировки даже летом.
Параллельно идут работы в инфраструктуре:
- В домашней раздевалке команды красят стены и монтируют новую мебель;
- В тренажёрном зале демонтированы старые окна.
Ремонт раздевалки и арены завершат к началу хоккейных сборов, тренажёрный зал — в августе.