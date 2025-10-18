В курортном Хвалынске построят новый медицинский комплекс с учетом мнения врачей

В городе-курорте Хвалынске (Саратовская область) планируется строительство современного медучреждения.

Как сообщил депутат Госдумы Николай Панков, проектная документация уже готова.

Концепция комплекса разрабатывалась с учетом практики ведущих столичных клиник. По инициативе Вячеслава Володина проект будет представлен сотрудникам местной больницы для получения профессиональных замечаний.

Строительство объекта значимо для всего региона, поскольку Хвалынск расположен рядом с федеральной трассой и является популярным туристическим центром.

Наталья Мерайеф