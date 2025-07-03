В лагерях региона отдохнули более 33 тысяч детей

В оздоровительных лагерях по итогам первой смены отдохнули более 33 тысяч саратовских детей.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В Саратовской области работает порядка 600 различных учреждений такого профиля. В целом на летнюю оздоровительную кампанию в этом году направлено свыше 1,3 млрд рублей. Всего за сезон отдохнут 53 тысячи детей.

— Доброй традицией для нас стало приглашать в оздоровительные лагеря детей из новых регионов — Луганской и Донецкой Народных Республик. Первая группа отдыхающих уже осваивается и знакомится со сверстниками в социально-оздоровительном центре «Лазурный». Туда приехали 83 подростка из нашего подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. Во вторую смену ожидаем 50 человек из Донецкой Народной Республики. Наша главная задача — помочь им быстрее адаптироваться и организовать при необходимости медицинское сопровождение. В учреждениях сделают все, чтобы наши гости почувствовали себя как дома и полноценно отдохнули, — написал глава региона в своем ТГ-канале.