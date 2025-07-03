Жителей Саратова предупредили о возможных перебоях с холодной водой



Жителей Саратова предупредили о возможных перебоях и отключениях холодного водоснабжения 3 июля.

По информации коммунальных служб, в центре города проводятся работы по регулировке запорной арматуры в рамках реконструкции магистрального водовода на улице Большая Горная. Это может вызвать кратковременное снижение давления воды в течение дня.

Кроме того, из-за аварийных сварочных работ на водопроводе по адресу Железнодорожная, 56/60, вода отключена на участке от улицы Слонова до Вавилова. Также из-за повреждения водопровода на 2-й Садовой, 81, без холодной воды остались абоненты в квадрате улиц: 2-я Садовая — Новоузенская — Большая Садовая — Разина.

Подачу воды в обоих случаях планируют восстановить к полуночи.