В Ленинском районе Саратова построят крупную поликлинику на 850 посещений

В областном центре появится современная поликлиника.

Минздрав области объявил о включении в программу модернизации здравоохранения на 2026-2030 годы проекта строительства современной поликлиники. Медицинское учреждение рассчитано на 850 посещений в смену и разместится на ул. Одесской.

Новый объект заменит несколько отделений поликлиники № 16, расположенных в разных местах. Сейчас проект проходит согласование в федеральном Минздраве.

Строительство запланировано на территории, где ранее были снесены аварийные дома. Это позволит создать единый современный медицинский комплекс для жителей Ленинского района.