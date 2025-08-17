В Ленинском районе Саратова школьникам больше не придётся делать уроки по ночам из-за учебы в две смены

В Саратове началась подготовка к строительству новой школы в Ленинском районе.

На территории сквера «Территория детства» стартовали работы по возведению современной школы на 1100 мест. Как отметила член Общественной палаты области Елена Кичаева, этот проект позволит разгрузить переполненные учебные заведения района и создать комфортные условия для обучения.

Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры – в школе появится собственное спортивное ядро. По словам общественника Ивана Бирюлина, это не только улучшит физическое воспитание учащихся, но и поможет перевести соседние школы на односменный режим обучения.

Проект получил поддержку местных жителей, давно ожидавших появления новой образовательной площадки. Строительство школы рассматривается как важный шаг в развитии социальной инфраструктуры всего города.