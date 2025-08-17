На фронтах спецоперацции погибли еще четверо саратовских военнослужащих

Четыре уроженца Саратовской области погибли в ходе СВО.
В Ершовском районе сегодня, 17 августа, пройдут похороны Александра Андреева. Траурная церемония состоится в селе Перекопное.
Накануне в Вольском районе простились с военнослужащим Алексеем Кожиковым, который служил начальником расчета БПЛА.
Также стало известно о гибели в зоне СВО двух жителей Саратова — Руслана Гасымова и Александра Дроздова. Мэрия города ограничилась кратким сообщением, не приводя подробностей их биографий.
Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.