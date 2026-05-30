В Саратове из-за поломки повисла контактная сеть 11-го трамвая

В Ленинском районе Саратова произошло серьезное повреждение инфраструктуры.

На участке от улицы Бардина до улицы Перспективной была полностью демонтирована или разрушена воздушная линия электропередачи. Провода контактной сети провисают, а некоторые из них касаются земли. Информация о том, находится ли участок под напряжением, пока отсутствует.

Трамвайный маршрут № 11, который был закрыт 13 апреля из-за масштабных работ по перекладке путей, также затрагивает этот участок.

Реконструкция является частью проекта «скоростного трамвая», и проектная документация по модернизации линии уже прошла государственную экспертизу.