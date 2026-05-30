Самокатчики сбили 7-летнего мальчика на Рахова в Саратове

В областном центре 28 мая около 19:30 на аллее Рахова между улицами Кутякова и Зарубина произошло ДТП с участием электросамокатов.

В результате инцидента пострадал 7-летний мальчик. По словам его матери, подростки на электросамокатах сбили ребенка, проехав по его плечу, после чего скрылись с места происшествия.

В результате инцидента у мальчика был диагностирован закрытый поднадкостничный перелом ключицы. Самокатчики, по информации матери, получили лишь ушибы. Женщина обратилась к общественности с просьбой о помощи в поиске свидетелей происшествия и виновных.

Контактный телефон для связи с матерью пострадавшего: 8 (937) 979-64-84.

Ольга Сергеева