В лесах Саратовской области фотоловушки выявили 15 нарушителей

Министерство природы региона внедрило систему фотоловушек для борьбы с незаконной деятельностью в лесах Саратовской области.

Камеры, установленные по всей области, фиксируют въезд транспорта в запретный период и рубки. Технология оперативно передает данные лесничим — например, в Балашовском лесничестве нарушителей вычисляют за 2 секунды. С начала пожароопасного сезона оштрафованы 15 человек на 740 тыс. рублей.

До конца года планируют закупить ещё 19 камер нового поколения, усилив защиту лесов от браконьерства и пожаров.

Фото: соцсети