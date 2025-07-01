Велосипедист пострадал от укуса бездомной собаки у ротонды на набережной

Житель Саратова пожаловался в интернет- сообщество после нападения бездомной собаки в районе ротонды на набережной Космонавтов.

Мужчина получил укус во время велопрогулки и теперь проходит курс прививок от бешенства. «Почему здесь постоянно лежат собаки? Если на моём месте будет ребёнок?» — возмущается пострадавший, указывая на системную проблему и неконтролируемую подкормку животных.

Инцидент подтверждает необходимость срочного отлова агрессивных стай и усиления контроля за территорией.

Фото: соцсети