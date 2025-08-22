В Летном городке Энгельса завершается подготовка территории к созданию экопарка

Площадку очищают от оставшегося после сноса расселенных домов строительного мусора, ведется замена коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, она выполняется методом горизонтально-направленного бурения.

Напомним, по решению Романа Бусаргина из регионального бюджета выделено 50 млн рублей на реализацию первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса. Кроме того, ранее при поддержке главы региона Энгельсу было дополнительно направлено 50 млн рублей на снос аварийных домов в микрорайоне. Всего демонтировано 31 здание. Они были расселены благодаря решению президента Владимира Путина.

Бусаргин подчеркнул, что вопрос создания экопарка и все связанные с этим процессы должны быть на постоянном контроле муниципальной власти. Пока позволяет погода, необходимо выполнить максимально возможный объем работ.

«Дорожные работы, организация освещения, мероприятия по озеленению, установке малых архитектурных форм — все это нужно по максимуму постараться выполнить до конца строительного сезона. Для этого руководству района поручено в постоянном режиме контролировать все, что происходит на площадке. Объемы большие. Должно быть полное понимание, какие здесь появятся зоны в следующем году, как должна быть спланирована территория. Для Энгельса это долгожданный проект, благодаря которому будут созданы комфортные условия для отдыха тысяч жителей не только близлежащих территорий, но и всего города», — отметил глава региона.