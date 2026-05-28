В Макаровском лесничестве вырастили рекордное количество сеянцев с закрытой корневой системой

Макаровский лесхоз, который является одним из ключевых поставщиков посадочного материала для лесовосстановления в регионе, отчитался о рекордных показателях.

На 8 мая 2026 года в тепличном комплексе лесхоза выращено более 800 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой (ЗКС). Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Как сообщил министр природных ресурсов Константин Доронин, посетивший лесничество с проверкой, такие сеянцы имеют ряд преимуществ перед обычными.

Технология ЗКС предполагает, что каждое деревце растёт в индивидуальной кассете с торфяной смесью. Корневая система остаётся защищённой при пересадке, поэтому приживаемость достигает 95% против 50–60% у сеянцев с открытыми корнями. Кроме того, время выращивания сокращается с двух-трёх лет до одного года. Это позволяет гораздо быстрее восстанавливать леса после пожаров или вырубок. Сеянцы из Макаровки отправляются не только в своё лесничество, но и в Новобурасский, Балашовский и другие районы.

Министр поставил задачу в 2027 году увеличить производство сеянцев ЗКС до 1 миллиона штук. Для этого потребуется расширить тепличные площади и закупить дополнительное оборудование для автоматического полива.

«Мы должны полностью отказаться от привозного посадочного материала и обеспечить себя собственным, высококачественным», — подчеркнул Доронин.

Пока же саратовцы могут наблюдать, как молодые сосны из Макаровки высаживаются на участках, выделенных под расширение лесного фонда области.

Ольга Андреева