В Саратовской области за неделю подешевели помидоры

В регионе подорожали сахар и овощи, но подешевели яйца и томаты.

Согласно еженедельному отчету Саратовстата, опубликованному 27 мая, на потребительском рынке Саратовской области наблюдается разнонаправленная динамика цен. За минувшую неделю стоимость шести продуктов выросла, а еще шести — снизилась.

В число товаров, прибавивших в цене от 1,1% до 3,5%, вошли:

Сахар-песок;

Мясные консервы для детского питания;

Свежая белокочанная капуста;

Репчатый лук (его цена выросла на 3,47% и составила 44,41 рубля за кг);

Свекла;

Морковь.

Вместе с тем, по ряду позиций зафиксировано снижение стоимости. Так, десяток куриных яиц подешевел на 2,4% и теперь стоит 92,15 рубля. Стоимость свежих овощей из «борщевого набора» также пошла вниз: килограмм помидоров стал дешевле на 2,08% (до 206,75 рубля), а огурцов — на 1,89% (до 132,19 рубля). Кроме того, в списке подешевевших товаров оказались сухие молочные смеси для детского питания, сыры и бананы.

Стоит отметить, что текущая тенденция к снижению цен на томаты является сезонной. По данным статистики, весной 2026 года в Саратовской области наблюдалась классическая динамика: после традиционного пика цен в марте-апреле, связанного с истощением запасов отечественной продукции и высокой стоимостью импорта, в конце мая началось планомерное удешевление этого овоща благодаря поступлению нового урожая из южных регионов.

Ольга Сергеева