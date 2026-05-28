В Саратовской области за неделю подешевели помидоры

В регионе подорожали сахар и овощи, но подешевели яйца и томаты.
Согласно еженедельному отчету Саратовстата, опубликованному 27 мая, на потребительском рынке Саратовской области наблюдается разнонаправленная динамика цен. За минувшую неделю стоимость шести продуктов выросла, а еще шести — снизилась.
В число товаров, прибавивших в цене от 1,1% до 3,5%, вошли:
- Сахар-песок;
- Мясные консервы для детского питания;
- Свежая белокочанная капуста;
- Репчатый лук (его цена выросла на 3,47% и составила 44,41 рубля за кг);
- Свекла;
- Морковь.
Вместе с тем, по ряду позиций зафиксировано снижение стоимости. Так, десяток куриных яиц подешевел на 2,4% и теперь стоит 92,15 рубля. Стоимость свежих овощей из «борщевого набора» также пошла вниз: килограмм помидоров стал дешевле на 2,08% (до 206,75 рубля), а огурцов — на 1,89% (до 132,19 рубля). Кроме того, в списке подешевевших товаров оказались сухие молочные смеси для детского питания, сыры и бананы.
Стоит отметить, что текущая тенденция к снижению цен на томаты является сезонной. По данным статистики, весной 2026 года в Саратовской области наблюдалась классическая динамика: после традиционного пика цен в марте-апреле, связанного с истощением запасов отечественной продукции и высокой стоимостью импорта, в конце мая началось планомерное удешевление этого овоща благодаря поступлению нового урожая из южных регионов.
Ольга Сергеева