В Марксе 7-летняя девочка попала в больницу увечьями после наезда «Рено»

В Саратове и Марксе 6 октября в результате трех ДТП пострадали пешеходы, включая ребенка. Все происшествия случились утром.

В Марксе напротив дома № 91А по проспекту Ленина водитель на автомобиле «Рено» совершил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали.

В Саратове в Ленинском районе почти одновременно произошли два похожих инцидента. На проспекте 50 лет Октября водитель «Москвича» сбил мужчину, а на улице Тархова водитель «ВАЗ-11112» совершил наезд на другого пешехода. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.

Ольга Сергеева