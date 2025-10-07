В Саратове при сносе аварийного дома рабочие повредили газопровод

В Саратове в ходе демонтажа ветхого строения было повреждено газораспределительное ответвление, обеспечивающее топливом жилые здания № 49 и № 51 на Ново-Астраханском шоссе.

К настоящему моменту аварийно-восстановительные мероприятия завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратура инициировала проверку по данному инциденту. Её итогом станет правовой анализ действий должностных лиц, причастных к работам. В случае выявления нарушений будут задействованы предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Ольга Сергеева