В Марксовском районе появится «умное» фруктохранилище с регулируемой газовой средой

Под Саратовом строят фруктохранилище на 3 тысячи тонн яблок.

В селе Бобровка Марксовского района на базе ООО «Яблоневый сад» началось строительство современного фруктохранилища мощностью 3 тысячи тонн с регулируемой газовой средой. Новый объект позволит значительно расширить возможности предприятия по хранению и переработке собственного урожая.

Компания, специализирующаяся на выращивании товарных яблок, в этом году отмечает десятилетие. За это время производство выросло более чем в 300 раз: с 2 тонн в 2017 году до 645 тонн в 2025-м при урожайности 157 ц/га. Яблоки выращивают на 70 гектарах садов интенсивного типа (сорта Медовый хруст, Айдаред, Гала) с плотностью посадки до 3 500 деревьев на гектар и системой капельного полива. На предприятии уже функционирует хранилище на 1 400 тонн и сортировочная линия.

К 2029 году аграрии планируют увеличить площадь садов до 125 гектаров. За вклад в развитие отрасли компания была отмечена наградами от зампредседателя правительства — министра сельского хозяйства Василия Котова. По его данным, общий урожай яблок в Саратовской области в 2025 году составил 90 тысяч тонн. Власти продолжают поддерживать садоводов: в текущем году выделена государственная субсидия на закладку новых садов и уход за ними. Развитие садоводства в регионе остаётся одним из приоритетов.

Ольга Сергеева