В Саратовской области стало сразу двумя генералами больше

В правоохранительных органах Саратовской области произошло знаковое кадровое событие.

Сразу двум высокопоставленным офицерам указом президента России Владимира Путина присвоено высшее звание — генерал-майор внутренней службы.

Новые звезды на погонах теперь у руководителей двух ключевых силовых ведомств региона, возглавившие свои структуры летом 2025 года:

Начальник регионального Управления ФСИН Андрей Лихтин ;

; Заместитель начальника Главного управления МВД по Саратовской области Григорий Черняк.

Официальная информация о присвоении звания Андрею Лихтину была опубликована накануне на сайте УФСИН, а о повышении Григория Черняка стало известно из официального релиза ГУ МВД региона.

Ольга Сергеева