В массовом ДТП из четырех машин под Энгельсом погиб мужчина

В Энгельсском районе Саратовской области 5 октября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей погиб человек.

По информации областного управления ГАИ, инцидент произошел днем около поворота на село Генеральское.

Согласно предварительной версии, 58-летний водитель автомобиля «Киа» внезапно почувствовал недомогание, что и привело к столкновению с машинами «Тойота Камри», «Газель» и «Лада Калина». Мужчина скончался на месте.

В настоящее время автоинспекторы проводят проверку для определения всех обстоятельств случившегося.

Ольга Сергеева