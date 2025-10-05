Жители сообщили о пожаре в кинотеатре «Саратов» вечером

Вечером 5 октября в Саратове произошло возгорание в здании бывшего кинотеатра «Саратов» на проспекте Строителей.

Очевидцы сообщали в соцсетях о дыме и открытом пламени в оконных проемах.

Как уточнили в ГУ МЧС, вызов о пожаре поступил в 18:11. По данным ведомства, горел скопившийся мусор на втором и третьем этажах заброшенного строения.

Для тушения потребовалось привлечение шести пожарных расчетов. Открытое горение было локализовано спустя 18 минут после прибытия первых подразделений. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ольга Сергеева