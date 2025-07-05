В массовом ДТП у саратовской ГЭС разбились три человека

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Новости Саратова
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В городе Балаково Саратовской области произошло столкновение трех автомобилей: Hyundai Omoda и двух Kia (Rio и Sportage).

В результате аварии пострадали три человека.

Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом информирует областная ГАИ.