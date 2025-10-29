В мечети Балашова дети изучают Коран

В воскресной школе при мечети города Балашова начался новый учебный год.

Юные последователи Ислама приступили к изучению основ Ислама, правил совершения намаза и чтения Корана, а также к заучиванию сур из Священного Писания.

В преддверии занятий состоялось родительское собрание, в ходе которого преподаватели разъяснили программу обучения и ответили на вопросы родителей.

Всего уроки на данный момент посещает 23 ребенка, при этом мальчики и девочки учатся раздельно. Стоит отметить, что учеба проходит в новом классе, который был обустроен для воскресной школы в рамках реконструкции балашовской Соборной мечети.

Об этом сообщила пресс-служба ДУМСО.

Подготовила Наталья Мерайеф