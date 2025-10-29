Володин анонсировал землякам новый проект по благоустройству Ленинского района Саратова

В ходе визита в Саратов спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о запуске новой парламентской инициативы, направленной на дальнейшее благоустройство Ленинского района.

Реализация проекта запланирована на 2026 год. Информация об этом была распространена сторонниками политика.

Напомним, благодаря участию Володина удалось изыскать финансирование для реконструкции нескольких значимых общественных пространств: парков в микрорайонах Поливановка и Жасминный, а также сквера Победы и сквера имени Лидии Руслановой.

«Принятое решение позволит системно решить накопившиеся проблемы Ленинского района. Особый интерес это представляет для жителей Поливановки и Жасминки, где находятся заброшенные парковые зоны, требующие облагораживания. Также в рамках программы будут обустроены въездные группы и приведены в порядок остановочные павильоны вблизи образовательных учреждений», — пояснил парламентарий.

Ранее Володин уже анонсировал масштабный проект по ремонту 46 дорог в историческом центре Саратова, который также будет осуществлен в 2026 году совместными усилиями городской и региональной власти.

Наталья Мерайеф