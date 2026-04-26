В мэрии Саратова обозначили сроки запуска фонтанов весной

В Саратове готовятся запустить фонтаны, а в сквере Первой учительницы завершают ремонт территории.

Городские фонтаны планируют расконсервировать и запустить в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня сообщили в мэрии.

Председатель комитета по ЖКХ Алексей Сидоров уточнил, что близится к завершению и ремонт фонтана в сквере Первой учительницы. Сейчас там ведутся отделочные работы, которые намерены закончить в середине мая.

Чиновник подчеркнул, что специалистам удалось сохранить «первоначальный архитектурный облик» этой городской достопримечательности.

