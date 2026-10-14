В мэрии Саратова снова произошли кадровые перестановки

Волжский район Саратова возглавит вместо ушедшей на повышение Татьяны Ерохиной новый чиновник.

С 15 октября администрацию Волжского района Саратова возглавит Максим Михайловский. О кадровом назначении сообщила пресс-служба мэрии.

Михайловский — юрист по образованию, окончил Саратовскую государственную академию права в 2000 году, в 2007-м стал кандидатом социологических наук. В органах местного самоуправления работает 18 лет. С 2018 года занимал должность председателя комитета по труду и социальному развитию городской администрации.