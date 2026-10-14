В Саратове ищут водителя категории Е на зарплату до 200 тысяч рублей

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии Саратова в октябре.

Лидером стала вакансия водителя категории Е: за работу с прицепами работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте — монтажники фасадных систем с зарплатой от 180 тысяч. Замыкает тройку врач-стоматолог-хирург с доходом 150 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли стоматолог-терапевт (87 тысяч) и директор магазина «Пятёрочка» (от 85 до 135 тысяч).

Месяцем ранее, напоминает SuperJob, рейтинг возглавляли дорожный рабочий, водитель манипулятора-ломовоза и менеджер по активным продажам в финансовой сфере.