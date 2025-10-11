В мэрии состоялся штаб по отключению воды в центре Саратова

Первый заместитель главы администрации областного центра Максим Сиденко 11 октября провел заседание штаба по организации работ на сетях водоснабжения.

Напоминим, что 14 октября МУПП «Саратовводоканал» планирует заменить устаревшую запорную арматуру на улице Рахова и ввести в эксплуатацию новый водовод на улице Дегтярная. В связи с выполнением этих работ будет отключен магистральный водовод, обеспечивающий водоснабжение центральной части города.

«Мы понимаем, что в зону отключения попадают учреждения с круглосуточным пребыванием людей, поэтому важно заранее организовать подвоз питьевой и технической воды. Комитету по ЖКХ следует наладить взаимодействие с управляющими компаниями для уведомления граждан о необходимости предварительного запаса воды», — отметил Сиденко.

В мэрии просят саратовцев начать пополнение запасов питьевой воды уже в воскресенье, 12 октября, чтобы снизить нагрузку на гидравлическую систему и избежать снижения давления на верхних этажах многоквартирных домов в условиях активного водоразбора в понедельник, 13 октября, перед отключением.

В ходе заседания штаба также отмечено, что администрациям необходимо информировать предприятия и организации, расположенные в зоне отключения. В образовательных учреждениях при необходимости будут сокращены уроки, в детских садах организованы дежурные группы.

«Обращаюсь к жителям города: работы на водопроводном комплексе имеют важное значение для бесперебойного водоснабжения города. Прошу с пониманием отнестись к этим мероприятиям», — подытожил Сиденко.

Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Ольга Сергеева