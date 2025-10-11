В Саратове охранников зовут жить на природе и обещают кормить в ресторане по ночам

В Саратове охранникам предлагают работу с зарплатой до 80 000 рублей и возможностью проживания на природе.

На сайтах объявлений размещены десятки вакансий, преимущественно для автостоянок, но есть и нестандартные предложения.

На турбазу в поселке Юбилейный требуется сторож с проживанием, где за работу в природных условиях предлагают 40 000–80 000 рублей. Ресторану на набережной нужен ночной сторож с суточным графиком и питанием за 2 300 рублей за смену. Для охраны хутора ищут дачного сторожа с зарплатой 20 000–25 000 рублей.

Также требуется сторож-дворник в прудовое хозяйство Гагаринского района с проживанием в теплом доме, разрешено содержание птицы и огорода. В обязанности входит уход за животными и растениями с оплатой 1 000 рублей за смену.

Наталья Мерайеф