В микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Саратове поселятся 30 тысяч человек

В Саратове на месте бывшего аэропорта «Центральный» построят новый микрорайон.

На территории старой воздушной гавани планируется возвести жилой массив. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, в новом районе смогут проживать около 30 тысяч человек. Проект предусматривает создание всей необходимой социальной инфраструктуры одновременно со строительством жилья: трёх школ, девяти детских садов, четырёх поликлиник, пожарного депо и других объектов.

Ольга Сергеева