Новая трагическая весть: в регионе скорбят по погибшим в зоне СВО землякам

В ходе СВО погибли трое военнослужащих из Саратовской области
О потерях сообщили администрации Энгельсского, Балашовского и Пугачёвского районов.
В списках погибших значатся:
Салимжон Юсупов (Энгельсский район).
Владимир Махонин, 1983 года рождения, служивший по контракту (Балашовский район). Прощание с ним состоялось 6 декабря.
Максим Сатаев (Пугачёвский район). Церемония прощания пройдёт 7 декабря в селе Старая Порубежка.
Руководство муниципалитетов выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Ольга Сергеева