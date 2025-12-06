Новая трагическая весть: в регионе скорбят по погибшим в зоне СВО землякам

От
Новости Саратова
-
В ходе СВО погибли трое военнослужащих из Саратовской области

О потерях сообщили администрации Энгельсского, Балашовского и Пугачёвского районов.

В списках погибших значатся:

Салимжон Юсупов (Энгельсский район).

Владимир Махонин, 1983 года рождения, служивший по контракту (Балашовский район). Прощание с ним состоялось 6 декабря.

Максим Сатаев (Пугачёвский район). Церемония прощания пройдёт 7 декабря в селе Старая Порубежка.

Руководство муниципалитетов выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Ольга Сергеева