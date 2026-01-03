В микрорайоне «Зеленая горка» построят школу на 275 мест

В этом году в микрорайоне «Зеленая горка» планируется завершить строительство школы на 275 мест.

Как сообщает губернатор Роман Бусаргин, это станет продолжением развития социальной инфраструктуры жилого комплекса, где летом прошлого года возвели детский сад на 160 мест.

В здании будущей школы завершается устройство лестничных маршей, монтаж перекрытий актового зала, продолжается монтаж окон. В этом микрорайоне квартиры приобретаются для обеспечения граждан жильем в том числе в рамках федеральных социальных программ.

— «Зеленая горка» — это пример комплексного подхода к строительству, когда жителей обеспечивают всей необходимой социальной инфраструктурой. Именно для этого и приняли новые правила, ограничивающие строительство там, где не хватает школ, детских садов и других учреждений. Продолжится и обустройство территории микрорайона. Силами муниципалитета здесь будут построены дороги и пешеходные зоны, — написал глава региона в соцсетях.

Ольга Сергеева