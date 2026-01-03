Александр Бастрыкин затребовал доклад о разбитых дорогах в Саратове

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчёт о проблемах в саратовском микрорайоне Латухино.

В районе разбиты дороги, нет тротуаров и освещения, а из-за неисправной канализации отходы попадают в реку. Жалобы жителей 2024 года остались без решения, что привело к новому обращению.

По фактам нарушений возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил начальнику саратовского управления СК Дмитрию Костину представить отчёт о ходе расследования, взяв его на личный контроль.

Ольга Сергеева