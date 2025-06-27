В минприроды Саратовской области приступил к работе новый состав Общественного совета

Сегодня в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области состоялось заседание вновь сформированного Общественного совета. В его состав вошли 16 представителей экологических организаций, научного сообщества и лидеров общественного мнения.

На заседании совета традиционно обсуждаются наиболее важные и острые вопросы в сфере экологии.

На сегодняшнем мероприятии избрали председателя Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии области. Все члены совета единодушно проголосовали за кандидатуру Елены Тихомировой, заведующей кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ им. Гагарина Ю.А.», доктора биологических наук, профессора.

«Уверен, мы будем плодотворно работать и решать природоохранные вопросы. Также прошу с вашей стороны предлагать свои вопросы для обсуждения и рассмотрения на наших заседаниях. Считаю, что решения, принимаемые общественным советом, будут способствовать созданию условий открытости деятельности министерства, привлечению общественности для реализации природоохранных мероприятий», — сказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Также, в рамках мероприятия собравшиеся обсудили вопрос о реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».