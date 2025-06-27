Саратовская область провела масштабную ярмарку вакансий с 11 тысячами предложений

27 июня на 38 площадках региона прошёл федеральный этап акции «Работа России. Время возможностей».
Итоги события:
- Участвовали 481 работодатель, предложившие 11,2 тыс. вакансий;
- Площадки посетили 5,2 тыс. человек (студенты, выпускники, пенсионеры);
- 2,4 тыс. соискателей получили предложения о трудоустройстве уже в день ярмарки.
Дополнительные возможности:
- Мастер-классы по составлению резюме;
- Тестирования профориентации;
- Юридические консультации от ПФР, налоговой и трудовой инспекции;
- Отдельная зона для участников СВО с информацией о реабилитации и льготах.