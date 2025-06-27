Саратовская область провела масштабную ярмарку вакансий с 11 тысячами предложений

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Новости Саратова
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27 июня на 38 площадках региона прошёл федеральный этап акции «Работа России. Время возможностей».

Итоги события:

  • Участвовали 481 работодатель, предложившие 11,2 тыс. вакансий;
  • Площадки посетили 5,2 тыс. человек (студенты, выпускники, пенсионеры);
  • 2,4 тыс. соискателей получили предложения о трудоустройстве уже в день ярмарки.

Дополнительные возможности:

  • Мастер-классы по составлению резюме;
  • Тестирования профориентации;
  • Юридические консультации от ПФР, налоговой и трудовой инспекции;
  • Отдельная зона для участников СВО с информацией о реабилитации и льготах.