В минтрансе рассказали историю появления такси в Саратове

В Саратовской области рассказали историю местного такси к профессиональному празднику.

К Дню российского таксиста, который отмечается 21 июня, министерство транспорта региона опубликовало хронологию развития службы.

История началась с создания АО «Автогужтранспорт» (позже — «Автогужтрест»), которое к 1939 году располагало первыми легковыми такси.

К 1959 году парк вырос до 200 машин, а в 1967-м появились 25 таксомоторов с радиосвязью – водители получили позывной «Магнит».

Сегодня в реестре области числится 9 473 такси и 1 297 перевозчиков.