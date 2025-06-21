Журналисты изучили цены на подорожавший картофель в Саратове

Цены на картофель в Саратове взлетели до рекордов.
В сетевых магазинах килограмм картофеля не найти дешевле 100 рублей:
- «Магнит» — 109 ₽/кг,
- «Пятерочка» — 115 ₽/кг (с пометкой «выгодная цена»).
На рынках ситуация контрастная.
Рынок «Кольцо» (Заводской район): 85 ₽/кг — самая низкая цена.
Крытый рынок: ростовский картофель — 180 ₽/кг (лоток пустовал, покупателей не было).
Фермеры и эксперты винят в резком росте цен — подорожание семенного фонда. Продавцы сетуют на то, что цены устанавливают «не они».